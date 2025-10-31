Ученый МФТИ оценил вероятность прихода урагана «Мелисса» в Подмосковье

Московский регион может не опасаться тропического урагана «Мелисса», сформировавшегося в конце октября 2025 года над Атлантикой. Об этом REGIONS заявил заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий.

Циклон, достигший пятой категории опасности, с ветрами до 80 м/с и давлением в 892 гПа — рекордными показателями за последние сто лет, уже начал терять силу. По словам ученого, «Мелисса» в форме тропического циклона в Подмосковье совершенно точно прийти не может.

Как пояснил эксперт, при выходе на сушу и движении в северные широты ураган быстро перерождается в обычный нетропический циклон, теряя интенсивность из-за трения о поверхность и отсутствия подпитки теплой океанской водой. Если остатки «Мелиссы» и достигнут европейской территории России, то лишь в форме синоптического циклона с характерными для осени осадками и умеренным ветром.

