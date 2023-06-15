Учитель из городского округа Химки представит Подмосковье на всероссийском конкурсе

Ирина учит детей правильно произносить звуки уже более 12 лет. Воспитанники ее логопедических групп не раз побеждали в конкурсах чтецов, на викторинах, где жюри отмечало высокий уровень их речевого развития. Заслуги педагога так же отмечены на профессиональных конкурсах. Однако Ирина призналась, что все равно испытывает волнение на предстоящем испытании на всероссийском этапе конкурса.

Чтобы выйти в финал химкинскому педагогу предстояло создать видеоролик и рассказать о своей работе, о занятиях с детьми, провести мастер-класс. Один из сложных рубежей было собеседование с анализом профессиональной деятельности. Педагог из Химок прошла все испытания и вышла на всероссийский уровень.