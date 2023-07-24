Учитель из ЯНАО навестил раненого в зоне СВО выпускника

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , педагог из ноябрьской школы отправился в Ростов к своему раненному выпускнику.

Ямальский учитель, которого зовут Эдуард Коржавин, приехавший в город Ростов, передал привет от коллег и пожелал своему бывшему ученику скорейшего выздоровления. Такие простые, но сердечные слова могут иметь огромное значение для человека, находящегося в тяжелой ситуации.

Военнослужащий, в свою очередь, выразил благодарность педагогу за его внимание, подарки и теплые слова. Учитель стал источником вдохновения и поддержки для выпускника, и их встреча определенно оставит незабываемые воспоминания.

Ранее стало известно, что 26 лучших учителей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) будут удостоены губернаторских грантов.