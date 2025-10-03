Учителей и ветеранов педагогического труда в Ступине поздравили с профессиональным праздником

Во Дворце культуры муниципального образования прошла церемония чествования педагогов. В мероприятии приняли участие те, кто ежедневно передает подрастающему поколению знания и навыки, уделяя внимание не только учебному процессу, но и духовно-нравственному развитию детей.

Глава городского округа Сергей Мужальских лично обратился с поздравительной речью к собравшимся, подчеркнув значимость учительского труда. Особую признательность руководитель муниципалитета выразил ветеранам педагогической деятельности, чья многолетняя работа создала надежную основу для современного развития образовательной системы.

«Наши учителя — это свыше 1500 преданных делу профессионалов, которые обучают и воспитывают более 14 тысяч юных ступинцев. Вы создаете наше будущее, помогаете ребятам становиться достойными гражданами нашей страны. Мы гордимся достижениями наших школ и будем и дальше создавать современные условия для работы и учебы. Желаю вам здоровья, благодарных учеников и радости в каждом дне!» — сказал Сергей Мужальских.

К поздравлениям присоединились депутат Московской областной Думы от фракции «Единая Россия» Андрей Голубев, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев и начальник управления образования Елена Казакова. Примечательно, что в мероприятии участвовал председатель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Дмитрий Путренко, что символизирует единство различных поколений защитников Отечества.

В рамках праздничного вечера наиболее отличившиеся преподаватели получили заслуженные награды, а творческие коллективы образовательных и культурных учреждений представили зрителям художественные номера.

«Гордость вызывают достижения педагогического коллектива и воспитанников школы №9, занявшей 2-е место в рейтинге лучших школ Подмосковья. В ТОП-100 школ нашего региона также вошла СОШ №5. Это свидетельствует о высоком уровне образования в муниципалитете», — отметил глава округа.

Как отмечают в администрации округа, развитию образования в Ступине уделяется первостепенное внимание. В 2025 году при поддержке губернатора Московской области был введен в эксплуатацию новый учебный корпус школы №8, рассчитанный на 550 ученических мест. Этот объект позволил полностью ликвидировать вторую смену в образовательном процессе.

Параллельно завершена масштабная реконструкция лицея №2, а сейчас продолжаются капитальные ремонтные работы в лицее №1 города Ступино и Малинской средней общеобразовательной школе имени Петра Максимовича Овсянкина. Эти преобразования демонстрируют последовательную политику властей по созданию современных условий для обучения подрастающего поколения.