Учителя из подмосковной Каширы стали участниками педагогического интенсива

Восьмого июня в Доме Правительства Московской области прошла конференция «История в учебниках и за пределами учебников». На ней смогло поприсутствовать около 400 человек из педагогической сферы, в том числе и преподаватели из Каширы. Это были люди из различных регионов нашей страны.

Министерство образования Подмосковья проводит цикл педагогических интенсивов «Московская область: открытый путь лидерства в образовании», который состоит из 6 образовательных событий. Они, например, включают в себя такие направления, как: обмен мнениями, дискутирование между собой, а также обсуждение тем, которые касаются образовательного процесса.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества, автор современных учебников, охватывающих полный курс истории России, а также всеобщей истории Владимир Мединский. Модератором конференции был министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.

Отметим, что такие мероприятия позволяют людям образовательной отрасли обзавестись новыми знакомыми и повысить свою компетенцию.