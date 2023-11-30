Учредитель движения «Ангелы фронта» оказалась в числе 30 лучших участниц регионального конкурса «Женщина-Герой»

«Ангелы фронта» ведут свою работу в Подольске уже полтора года. Кристина Грек вместе с другими жителями собирает гуманитарные грузы для военнослужащих. В настоящий момент ее супруг находится в зоне спецоперации, а недавно они обвенчались.

На конкурс поступило свыше 50 заявок от жительниц из разных уголков Московской области, из них выбрали 30 участниц. Одна из них — Кристина, проживающая в Подольске. Она показала жюри свою видеовизитку, где описала работу своего волонтерского движения и семью. Ей вручили диплом и назвали женщиной-героем, которая поддерживает бойцов в тылу.

«Муж видел фотографии с награждения. Он очень сильно мной гордится», — поделилась Кристина.

Кристину Грек уже не впервые отмечают на уровне области. Так, в 2022 году она стала лауреатом премии губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьёва «Мы рядом. Доброе дело».