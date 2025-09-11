Удар отверткой в шею: что довело калужанина до покушения на знакомую?

В Калуге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в нанесении тяжких телесных повреждений знакомой с использованием отвертки.

Как сообщает региональная прокуратура, инцидент произошел в июле этого года в одной из квартир на ул. Глаголева. По данным следствия, между фигурантом и потерпевшей возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине удар колющим предметом (отверткой) в шею. Мотивы преступления в настоящее время не раскрываются.

Медицинская экспертиза квалифицировала полученные травмы как причинение тяжкого вреда здоровью. Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). После завершения расследования и утверждения обвинительного заключения уголовное дело было передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Виновному по данной статье грозит до 10 лет тюремного заключения.

