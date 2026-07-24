Удар по Кирову 24 июля: есть раненые, на месте работают экстренные службы

Утром предприятие в Кирове подверглось ракетной атаке. Губернатор Кировской области Александр Соколов подтвердил информацию о пострадавших и сообщил, что экстренные службы уже работают на месте ЧП, а инфраструктуру района постепенно восстанавливают, пишет Газета.ру.

Детали атаки и ликвидация последствий

Власти региона прокомментировали ситуацию и рассказали о ходе восстановительных работ на объекте.

По информации главы региона, атака произошла в утренние часы. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, а специалисты экстренных служб устраняют повреждения. В районе Филейки энергетики и коммунальщики восстанавливают электро- и водоснабжение.

Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем, и отдельно призвал жителей воздержаться от публикации фото и видеоматериалов с места происшествия.

Общая обстановка и сводка Минобороны

Инцидент произошел на фоне массовой атаки беспилотников по территории России в ночное время.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 571 украинский беспилотник. В ведомстве подчеркнули, что российские войска продолжают наносить удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника с использованием высокоточного оружия.

Оперативная обстановка в Кировской области остается на контроле руководства региона.