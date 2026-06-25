Удары беспилотников по Брянской области привели к жертвам

В результате ударов беспилотников по Брянской области погибли два человека, еще четверо получили ранения в разных населенных пунктах региона. Об этом пишет РИА Новости.

В нескольких районах Брянской области зафиксированы удары беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам. Сообщается о поражении автомобиля рядом с селом Солова Стародубского района, а также о новых инцидентах в Погаре и других населенных пунктах.

Погибшие и обстоятельства происшествий

По данным региональных властей, в результате атаки погибли 23-летний водитель и 15-летняя девушка, находившиеся в автомобиле, подвергшемся удару дрона-камикадзе. Инцидент стал одним из самых тяжелых в серии атак на регион.

Пострадавшие в разных районах

Помимо погибших, ранения получили еще четверо человек. В поселке Десятуха пострадал мужчина, которому оказали медицинскую помощь. В поселке Вишневый Климовского района мужчина и женщина были госпитализированы. Также в Погаре при атаке FPV-дрона ранен еще один мужчина, он находится в больнице.

Реакция властей

Исполняющий обязанности губернатора региона сообщил о последствиях атак и подтвердил оказание медицинской помощи пострадавшим. Власти продолжают фиксировать последствия ударов и уточнять информацию о состоянии раненых.