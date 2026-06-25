Удары по Крыму унесли жизни, включая ребенка

В результате ударов по двум районам Крыма погибли два человека, среди них ребенок, еще двое получили ранения. Власти региона сообщили о мерах поддержки пострадавших. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов, передает ТАСС.

События атак на территории Крыма

В Симферопольском районе и Красногвардейском районе были зафиксированы удары, в результате которых пострадали мирные жители. Сообщается, что атаки пришлись по селу Денисовка и близлежащим территориям. Информация о происшествии была опубликована главой региона Сергеем Аксеновым в официальном сообщении.

Жертвы и пострадавшие

По данным региональных властей, два человека, включая ребенка, погибли. Еще двое жителей получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, их состояние уточняется.

Реакция властей и меры поддержки

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что разделяет их боль. Он сообщил, что пострадавшие и их близкие получат необходимую помощь. Также жителей призвали ориентироваться только на официальные источники информации и сохранять осторожность.