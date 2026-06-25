Шоколад дорожает: цена какао-бобов обновила пятимесячный максимум

Биржевые цены на какао-бобы резко пошли вверх, обновив максимальные отметки за последние пять месяцев. Трейдеры закладывают в котировки риски для урожая из-за климатического феномена Эль-Ниньо, сообщили Финансы Mail после анализа иностранных СМИ.

По итогам торговой сессии рост составил 7,06%, и котировки закрепились на отметке $4973. Следующим утром позитивная динамика сохранилась: к полудню по московскому времени цена прибавила еще 3,48%, достигнув $5146 за тонну.

Как пишет Trading Economics, толчком к удорожанию стало закрытие коротких позиций и опасения по поводу будущих отгрузок. Трейдеры обеспокоены тем, что Эль-Ниньо может ощутимо снизить объемы урожая в Западной Африке, который ожидается в сентябре. Это природное явление связано с потеплением поверхностных вод в тропической части Тихого океана и изменениями в атмосферной циркуляции. Его последствия — аномальные дожди, засухи и другие погодные катаклизмы по всему миру.

Ранее сообщалось, что российские кондитеры добились квот на беспошлинный ввоз какао-продуктов.