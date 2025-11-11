Удобные трибуны, залы и искусственное поле: стадион «Металлург» в Ступине готовят к новым рекордам

В Ступине продолжается капитальный ремонт стадиона «Металлург», стартовавший в сентябре. Демонтаж в главном здании выполнен на 80%, вывезено более 100 тонн мусора. Сейчас строители устанавливают систему отопления, а после ее запуска приступят к выравниванию стен и пола.

На объекте работают более 30 специалистов. Полностью заменят инженерные сети, кровлю, окна и двери, а также проведут перепланировку помещений. Появятся новые спортивные залы, включая зал для тяжелой атлетики, а тренажерный и боксерский залы обновят.

С декабря начнется монтаж монолитных трибун для 1 500 зрителей. Спортивное поле получит современное искусственное покрытие, подходящее для футбола, регби и круглогодичных мероприятий.

Ремонт проходит под контролем местных властей, депутатов от фракции "Единая Россия" и представителей общественной палаты. Исторический облик стадиона сохранят, при этом он получит современные элементы.