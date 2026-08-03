«Уфа» и «Камаз» сыграли вничью в эмоциональном матче с тремя красными карточками
ТАСС: «Камаз» вырвал ничью у «Уфы» на последних минутах матча в Башкирии
Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе и его помощник Федор Щербаченко были удалены с скамейки запасных в конце первого тайма матча 4-го тура Первой лиги против челнинского «Камаза». Встреча, проходившая в Уфе, завершилась вничью — 1:1, пишет ТАСС.
Тренерский штаб «Уфы» получил два удаления в матче с «Камазом»
- Причина удалений: На 45+1-й минуте арбитр показал красную карточку полузащитнику «Уфы» Залимхан Юсупову. Эмоциональные протесты тренерского штаба хозяев против этого решения привели к удалению Тетрадзе и Щербаченко.
- Развязка матча: «Камаз», уступавший по ходу встречи, сумел вырвать ничью благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время и набрал свое первое очко в сезоне.
- Турнирное положение: После 4 туров «Уфа» с 8 очками располагается на 3-й строчке таблицы, «Камаз» занимает 17-е место.
- Расписание 5-го тура: 8 августа «Уфа» сыграет в Екатеринбурге против «Урала», а «Камаз» 9 августа примет ульяновскую «Волгу».