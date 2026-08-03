«Уфа» и «Камаз» сыграли вничью в эмоциональном матче с тремя красными карточками

Причина удалений: На 45+1-й минуте арбитр показал красную карточку полузащитнику «Уфы» Залимхан Юсупову. Эмоциональные протесты тренерского штаба хозяев против этого решения привели к удалению Тетрадзе и Щербаченко.

Развязка матча: «Камаз», уступавший по ходу встречи, сумел вырвать ничью благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время и набрал свое первое очко в сезоне.

Турнирное положение: После 4 туров «Уфа» с 8 очками располагается на 3-й строчке таблицы, «Камаз» занимает 17-е место.