Уголовное дело возбудили по факту ложного минирования машины депутата ГД Картаполова

После того как неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в автомобиле председателя комитета Государственной думы по обороне Андрея Картаполова, было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 17 декабря, силами правопорядка была получена информация о том, что на подземной парковке жилого дома в Ружейном переулке в Москве заминирован автомобиль главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Сам законодатель также подтвердил, что получал ранее информацию о якобы минировании его транспорта.

В ходе осмотра полицейскими автомашины депутата взрывчатки там обнаружено не было.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 17 декабря на Рязанском проспекте Москвы произошел подрыв генерал-лейтенанта Кириллова. Он вместе с помощником выходил из подъезда многоквартирного дома. В этот момент сдетонировало самодельное взрывное устройство (СВУ). Мужчины от полученных травм скончались на месте. Взрывное устройство было установлено на самокате возле подъезда дома Кириллова. Следствие подозревает в совершении подрыва гражданина Узбекистана Курбонова. Он признался на допросе, что действовал по указанию украинских спецслужб, которые пообещали ему $100 тыс. вознаграждения и вид на жительство в одной из стран НАТО.