«Угроза генетическому ландшафту». Профессор раскритиковала идею Павла Дурова о массовом ЭКО

Доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова выразила серьезную озабоченность по поводу инициативы Павла Дурова по финансированию ЭКО для одиноких женщин с использованием его собственного биоматериала.

По мнению эксперта, подобный шаг требует максимальной информационной прозрачности, чтобы оценить потенциальные последствия для генетического здоровья будущих поколений.

Баранова подчеркнула, что для осознанного выбора женщинам и обществу необходимы полные данные.

«Дурову следовало бы обнародовать расшифровку своего генома... Необходимо, чтобы специалисты могли проанализировать эти данные, описать значимые мутации и пояснить потенциальные риски», — заявила ученый, предложив свою помощь в качестве волонтера для такого анализа.

Ключевой риск, по оценке биолога, заключается в возможном сокращении генетического разнообразия и возникновении так называемого «эффекта основателя». Это явление, при котором наследственные признаки одного предка начинают доминировать в популяции, может повысить уязвимость потомства к определенным заболеваниям.

В качестве более безопасной альтернативы для решения демографических задач профессор предложила модель финансирования ЭКО с использованием биоматериала от сотен проверенных доноров. Такой подход минимизирует риски распространения одинаковых генетических мутаций. Баранова также напомнила о международной практике, где вводятся ограничения на количество детей от одного донора.

Эксперт заключила, что любые решения в этой чувствительной сфере должны приниматься только после широкого общественного обсуждения.

