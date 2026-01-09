«Угроза непогоды за партами». Учебный процесс по всей Украине может быть приостановлен

Власти Украины предложили масштабный переход образовательных учреждений на дистанционный формат работы в связи с осложнением погодных условий. Соответствующее поручение озвучила премьер-министр Юлия Свириденко.

В обращении, опубликованном в официальном телеграм-канале, глава кабинета министров дала указание Министерству образования и науки, другим ведомствам, а также региональным военным администрациям в срочном порядке рассмотреть варианты приостановки очного обучения. В качестве альтернативы предлагается организовать учебный процесс дистанционно либо продлить зимние каникулы для учащихся до 19 января 2026 года.

Данная рекомендация распространяется на все уровни образования: от детских садов до университетов. Окончательные решения будут приниматься на местах оперативно, с учетом текущей обстановки в каждом конкретном регионе и заключений ответственных комиссий.

Ранее сообщалось о том, что украинских школьников поставили на колени в рамках минуты молчания.