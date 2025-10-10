УК и банки вместо государства: кому отдадут деньги россиян на капремонт?

Депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации выступили с законодательной инициативой, которая расширит права управляющих организаций и платежных агентов в сфере капитального ремонта многоквартирных домов.

Согласно проекту закона, они смогут официально заниматься начислением взносов, учетом платежей и взысканием образовавшейся задолженности.

Авторами законопроекта стали депутаты профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с Сергеем Пахомовым, а также первый вице-спикер верхней палаты парламента Владимир Якушев. Планируется, что соответствующие поправки будут внесены в статью 183 Жилищного кодекса РФ.

В настоящее время эти функции централизованно выполняются региональными операторами (регоператорами). Согласно тексту документа, регоператоры получат право передавать часть своих полномочий сторонним организациям. В их число войдут:

Управляющие компании (УК), которые непосредственно обслуживают дома;

Платежные агенты, специализирующиеся на приеме средств от физических лиц.

Таким образом, УК, которая лучше всех знает конкретный дом и его жильцов, сможет самостоятельно формировать и рассылать квитанции, вести учет поступлений и работать с должниками, в том числе взыскивая не только основные взносы, но и накопленные пени. Важно отметить, что такая передача полномочий будет возможна только в случае, если соответствующий закон примет региональный законодательный орган.

Данная мера призвана оптимизировать систему сбора взносов, сделав ее более гибкой и приближенной к собственникам жилья.

