Украденный в России подлинник указа Петра II ушел с молотка во Франции за 3120 евро

Украденный неизвестными из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) и незаконно вывезенный из страны подлинник указа российского императора Петра II найден во Франции на сайте французского аукционного дома Aguttes.

Как приводится на официальном сайте аукционного дома, стартовая цена лота с указом Петра II составляла 1 тыс. евро. В ходе прошедших недавно торгов музейный артефакт был продан за 3120 евро.

«Россия. Петр II. Одна страница на русском языке. Очень редкий указ царя, умершего в возрасте 14 лет (он был императором с 8 мая)», — говорится в описании к лоту.

Отметим, что в указанном документе император и самодержец всероссийский Петр II повелел поставить на должность коменданта Санкт-Петербурга князя Григория Урусова, сняв с этого поста Егора Фаминцына. Указ датируется сентябрем 1727 года.