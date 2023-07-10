Украина объявила воздушную тревогу в четырех регионах

Украинское ведомство сообщило, что тревога сработала в Сумской, Полтавский, Днепропетровской и Харьковской областях. Чуть позже сигнал об опасности прозвучал в той части Запорожской области, которая еще остается под контролем киевского режима. Сообщается, что в 20:00 сигнал тревоги раздался в Харьковской области, но всего через несколько минут сирена прозвучала и в остальных регионах.

Ракетные удары на стратегические объекты в подконтрольных Украине регионах Россия обрушивает с осени прошлого года, когда был совершен теракт на Крымском мосту. С тех пор тревога на украинских территориях объявляется ежедневно.