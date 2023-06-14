Украина обстреляла три города в ДНР – СМИ

Вечером 14 июня три города в ДНР подверглись обстрелу с украинской стороны. Подробности рассказало РИА Новости .

Сообщается, что с 18:04 до 18:55 27 снарядов 152 миллиметра пришли по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.

Около 19:55 еще шесть снарядов «натовского» калибра, то есть 155 миллиметров, попали по двум районам Донецка. Также известно о 35 снарядах, удары которых пришлись по Горловке.

В 20:05 обстрел продолжился. На этот раз удары начали наносить по Пантелеймоновке. На данный момент известно о восьми снарядах. Информации о пострадавших пока нет.