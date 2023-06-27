Украина отказалась от карантинных мер против коронавируса

Как сообщил премьер-министр Украины отказаться от всех карантинных мер планируется с 1 июля. Вместе с завершением действия карантина Киев решил снять режим чрезвычайной ситуации. Карантин и режим действовали с начала пандемии и до сих пор.

Отметим, что карантин на Украине был введен с марта 2020 года. С тех пор министры регулярно продлевали его, иногда наступали ужесточения режима, иногда их смягчали. Последнее продление произошло в апреле 2023 года, оно будет действовать до 30 июня, после этого карантин решено больше не продлевать.