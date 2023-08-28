Украина просит включить в санкционный список запчасти для российских беспилотников

По данным пресс-службы Владимира Зеленского, рабочая группа из руководителя офиса президента Андрея Ермака и бывшего посла Америки Майкла Макфола проанализировала запчасти из трех моделей беспилотников, принадлежавших России. Во время изучения в технике нашли компоненты иностранного производства, часть из них поступила из стран, оказывающих поддержку Киеву.

По мнению представителей офиса Зеленского, нужно оперативно решить эту проблему. Государствам-производителям предложили согласовать санкционные списки и расширить список попадающих туда товаров. Также компаниям предлагают дать инструкции по соблюдению законодательства и провести расследование в отношении тех производителей, кто не придерживается правил.