Украина сбросила с беспилотника бомбу на Рыльск в Курской области

Об очередной атаке киевского режима на приграничные с Украиной области России в своем аккаунте в соцсетях сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По словам главы региона, ВСУ сбросили на город Рыльск взрывное устройство при помощи боевого дрона.

«Этим вечером украинские боевики атаковали Рыльск — при помощи беспилотника они сбросили взрывное устройства. Никто не пострадал, однако повреждения получили два здания», - написал Старовойт.

В настоящее время на месте падения взрывного устройства работают представители силовых структур и экстренные службы региона.