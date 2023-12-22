Украина стала рассадником «супербактерий», которые угрожают всей Европе

Против бактерий, которые «ползут» на Европу со стороны Украины, не помогают антибиотики.

О вспышке неизвестной болезни на Украине сообщает The Hill. Там сослались на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), согласно которым, украинские больницы пытаются справиться с «тревожным ростом» заболеваний, но не могут это сделать с помощью антибиотиков и других лекарств. Тревожной ситуацию считают из-за того, что микробы уже пытаются «вырваться» за пределы эпицентра распространения.

CDC и Минздрав Украины сообщают о 300 зараженных граждан. Подробностей о болезни и ее течении пока нет.

«По иронии судьбы, но, к сожалению, Украина сегодня сталкивается с другой разновидностью вспышки микробов, которая, как полагают, не является преднамеренной, но, тем не менее, угрожает ее войскам и гражданскому населению во время конфликта с Россией и рискует распространиться на другие части Европы», - заключает зарубежное издание.

Полагают, что если рост заболеваний не остановят, то «супербактерии» могут ослабить украинскую армию и мирных жителей.