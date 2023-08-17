Украина внесла владельца AliExpress в список спонсоров конфликта

Владельцем ООО «Алибаба.КОМ (РУ)» является сингапурская компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. Организация все еще продолжает работать в России и предоставляет свою площадку для продажи импортных товаров. Сообщается, что прибыль за прошедший год, полученная этой компанией> составила 16,3 миллиарда рублей.

На Украине отметили, что именно из-за работы в России организация и попала в список «международных спонсоров войны». По мнению украинских властей, внесение компаний в этот список направлено на то, чтобы международный бизнес уходил из России ради сохранения прибыли.