Украинка Анна Асти заявила о том, что планирует петь на родном языке

Известно, что Анна Асти любима слушателями нашей страны. Благодаря им она построила отличную карьеру артистки. Видимо, это все, что ей было нужно, иначе чем объяснить внезапное желание запеть на другом языке?

Конечно, сама девушка родом из Украины, и раньше еще можно было хоть как-то объяснить подобное. Но, в связи с нынешней политической обстановкой, фанаты восприняли это в штыки.

К слову, такое заявление Анна Асти сделала в социальных сетях. Там же фанаты высказали свое мнение касательно него. И пока артистка не выпустила песню на украинском, ее репутация остается незапятнанной.