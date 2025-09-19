Украинка возмутилась отелем с Кремлем в Турции и грозит судом

Украинская туристка намерена подать в суд на туроператоров после того, как ее поселили в отеле на турецком побережье, стилизованном под Московский Кремль. Женщину возмутила не только архитектура, но и звучавшие на территории патриотические российские песни. Об этом сообщает «МК».

Гражданка Украины столкнулась с неожиданным, прилетев на отдых в Анталью. Вместо нейтральных апартаментов ее разместили в комплексе, на территории которого расположены точные копии башен Московского Кремля, Исторического музея и Храма Василия Блаженного.

По вечерам для постояльцев отеля организаторы включали композиции, восхваляющие Россию и ее президента. Украинскую туристку подобный антураж и развлекательная программа глубоко оскорбили.

Она расценила это как провокацию и начала угрожать туроператорам судебными исками за моральный ущерб. По ее мнению, компания была обязана заранее предупреждать о столь специфическом оформлении гостиницы и ее идеологической направленности, чтобы туристы могли сделать осознанный выбор.

