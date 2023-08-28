Украинская легкоатлетка выкрикнула лозунг экстремистов после победы на ЧМ

В прошедшие выходные легкоатлетка Ярослава Магучих победила в прыжках в высоту на чемпионате мира в Будапеште. Спортсменка взяла высоту в 2,01 метра. После окончания состязания легкоатлетка подошла к трибунам, чтобы отпраздновать победу, там ее ждала тренер, которая выкрикнула лозунг «слава Украине», чемпионка ответила «героям слава». Происшествие попало на трансляцию состязания. Лозунг принадлежит запрещенной в России экстремистской организации.

С украинским лозунгом уже был связан один скандал. На чемпионате Европы по футболу украинская сборная попыталась выступить в форме с этими лозунгами, но российский футбольный союз указал на попытку использовать политические мотивы, и УЕФА велел убрать лозунги с формы.