Украинская семья годами держала соотечественниц в рабстве в Испании

В населенном пункте Альхесирас в Испании полицейские взяли под стражу обосновавшихся после начала СВО супругов из Украины. Как сообщили в пресс-службе МВД королевства, муж с женой фактически занимались работорговлей, эксплуатируя труд своих же соотечественников.

Девушек предприимчивые супруги вербовали в социальных сетях. Всем потенциальным жертвам сначала предлагалась работа домашней прислугой с хорошим заработком. На деле же украинки попадали в кабалу, не им ея возможности свободно перемещаться и общаться со своими родными и близкими. Несогласных заставляли работать круглосуточно, изолируя прислугу под замком.

«Когда жертва прибывала в Испанию, ее запирали в доме, угрожая и запугивая. Отсутствие трудового договора, непрерывная работа без перерыва даже на прием пищи, постоянное психологическое насилие со стороны супружеской пары, угрозы, отсутствие интимной и личной жизни, запрет на выход из дома и даже запрет на общение с другими работниками в том же доме — вот лишь некоторые условия, с которыми им пришлось столкнуться», — рассказали в полиции.

К настоящему времени удалось размотать клубок преступлений задержанных лишь частично. Оперативники связались уже с одиннадцатью жертвами супругов, которым посчастливилось сбежать от своих «работодателей».