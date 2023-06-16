Это делается в рамках языкового проекта. Недовольство вызывают и другие аспекты обучения.

Об этом рассказало издание Daily Mail. В английских школах запущен специальный проект, при осуществлении которого детям преподают множество иностранных языков, чтобы ученики могли осознать все их многообразие. Среди них есть и русский, что сильно возмутило некоторых украинцев.

«С таким количеством украинских детей здесь, в данный момент это бестактно», - пожаловалась одна из матерей корреспондентам.

Большие нарекания у украинцев возникают и при половом обучении, особенно при упоминании существования ста гендеров в современном обществе. Представители начальной школы при этом считают, что вопрос с русским языком является надуманным. Он преподается для того, чтобы ни одна национальность не чувствовала себя обойденной. Украинский язык в рамках этого же проекта также рассматривается в классах.