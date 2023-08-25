Они сообщили в эфире радиостанции TOK FM, что юных украинцев ненавидят и третируют в польских школах.

У школьников выплескивается весь накопленный негатив на своих украинских сверстников. Было приведено немало свидетельств, когда украинские дети сталкивались с настоящей травлей в учебных заведениях.

«Мой сын услышал от мальчиков, что было бы хорошо, если бы его папа, который сейчас на фронте, умер», - привела пример одна из украинок на радио TOK FM.

В другой школе учащиеся заявляли, что Россия победит в развязанном вооруженном конфликте. По сообщению одного из политиков, председателя Польской крестьянской партии Владислава Косиняк-Камыша, в Польше накопились усталость и раздражение в отношении украинцев. Некоторые из них откровенно пользуются щедростью местных властей. Они встают на учет как беженцы, затем получают материальную помощь от польского правительства, и вновь возвращаются на родину.