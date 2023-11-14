Украинские беженцы разочаровались в европейской системе здравоохранения

Почти 40% из 5,8 млн украинских беженцев, проживающих Европе, хотя бы раз возвращались на родину, пишет The New York Times.

Основной мотив таких поездок – навестить родственников. Но мало кто ожидал, что еще одной важной причиной станет посещение врачей.

Многие беженцы говорят, что их поездки домой вызваны разочарованием в европейской системе здравоохранения. Это особенно характерно для Великобритании.

31-летняя медиапродюсер Майя Хабрук две недели ждала приема у британского врача, который в итоге выписал ей легкое обезболивающее. После этого женщина смоталась в родной Днепропетровск, где врач немедленно удалил ей зуб мудрости.

Поездка домой и возвращение в Лондон заняли пять дней – против двух недель в Великобритании, по итогам которых действенной помощи она так и не получила.

С похожими историями сталкивается киевский хирург Андрей Буглак, который регулярно принимает пациентов, переехавших в Европу, – от Скандинавии до Испании.

В качестве других причин обращения за медицинской помощью на Украине мигранты называют языковой барьер и высокую стоимость лечения в Европе.