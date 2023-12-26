Два мирных жителя Донецка были убиты в результате ударов вражеской артиллерии, еще трое пострадали, проинформировали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Помимо этого, как отметили в СЦКК, повреждения получили пять объектов гражданской инфраструктуры и девять жилых строений.

«За истекшие сутки представительством зафиксировано 35 фактов ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц. Ранения различной степени тяжести получили три гражданских лица», — пояснили сотрудники СЦКК в соцсетях.

В СЦКК добавили, что вражескими войсками были выпущены по Донецку снаряды реактивных систем залпового огня натовского образца и калибра 155 мм.

Ранее украинский военнослужащий подразделения ВСУ «Кракен» констатировал, что Армия России подготовила шикарную линию обороны, которую прорвать абсолютно невозможно.