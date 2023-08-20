Украинские боевики обстреляли Ясиноватую в ДНР, один человек погиб

Днем в воскресенье, 20 августа, ВСУ нанесли по Ясиноватой серию ракетных ударов. В результате обстрела погиб один мирный житель, еще четыре пострадали были госпитализированы.

Как проинформировали в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел, предположительно, велся из установок РСЗО.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 августа по состоянию на 17.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Ясиноватая: в результате обстрела погиб мужчина, персональные данные устанавливаются. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица: женщины 1961, 1963 года рождения, мужчина 1959 года рождения, персональные данные еще одного пострадавшего устанавливаются", - сообщили в СЦКК в соцсетях.

Там добавили, что обстрел по Ясиноватскому району ДНР велся в течении пяти минут. И за это время украинские боевики выпустили не менее 13 ракет.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что ВСУ не смогут при все желании удержать оборону на Харьковском направлении перед превосходящими и наступающими силами ВС РФ, и им придется оставить как сам Купянск, так и еще ряд ключевых населенных пунктов в Харьковской области.