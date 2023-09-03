Украинские боевики вновь обстреляли поселок Уразово под Белгородом

Об очередном провокационном шаге со стороны киевского режима проинформировал губернатор Белгородской области. По словам Вячеслава Гладкова, в результате обстрела со стороны Украины, повреждения получили четыре частных домовладения в населенном пункте Уразово и автомобиль.

Отметим, что это уже второй за неделю обстрел Уразова со стороны ВСУ. Ранее в результате украинского прилета из РСЗО один человек погиб и еще двое получили ранения.

«Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Уразово Валуйского городского округа, пострадавших в результате атаки нет», - сообщил Гладков в совем аккаунте в соцсетях.

В настоящее время на месте происшествия в Уразове работают представители экстренных служб.