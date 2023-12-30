Украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей
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Вражеские войска обстреляли центр Белгорода. Об этом проинформировал в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, жертвами нападения врага стали двое детей.
«ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие", — написал Гладков.
Глава региона добавил, что при вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор, уточнил губернатор. Других подробностей пока не приводится.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что военные планы Киева потерпели фиаско и теперь стоит ждать плохих новостей из Украины.