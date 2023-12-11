Участок Часова Яра — стратегически важен для сторон, так как он открывает удобный путь до Богдановки. Близ этих пунктов завязались ожесточенные бои, но украинские военные их не выдерживают. Корреспондент RT сообщила, что ВС Украины теряет позиции и боевую инициативу под натиском артиллерийского огня.

«Плотность огня снизилась в разы. Как оказалось, ВСУ не очень стойко держат позиции, когда нет артиллерийского прикрытия. Без артиллерии они бегут и бросают тела погибших», — сообщил командир отряда «Зубр» Жнец.

На местах проводят качественную разведку, нередко добровольческим отрядам и бойцам ВС РФ приходится пробираться на ключевые точки ночью по тяжелым маршрутам. При этом противники пытаются давать отпор минометами, но безуспешно.

«Когда мы оказались рядом, то позиции они просто бросили», — вспоминает боец отряда «Борз» Дирол.

По словам командира отряда «Эспаньола», противник технологически подготовлен, но уже измотан и физически, и морально. Остались лишь мобилизованные украинцы и тероборона. Последним перекрыли доступ к путям снабжения, и известно, что на позициях у Часова Яра и Богдановки теперь началась нехватка осколочно-фугасных боеприпасов. Плотность огня со стороны ВСУ значительно снизилась. Не исключено, что в скором времени указанные территории смогут освободить.