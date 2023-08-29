Украинские дипломаты возмутились речью папы Римского о великой России

Франциск I выступил на всероссийской встрече католической молодежи с онлайн-обращением, которое раскритиковало министерство иностранных дел Украины.

Понтифик напомнил о величии России, о ее культуре и человечности. По его мнению, Российская империя всегда была и могущественной, и просвещенной.

«Не забывайте свое наследие. Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II», - заявил он.

Это немедленно вызвало очень бурную критику украинцев. Об этом рассказали РИА Новости. Олег Николенко, официальный представитель МИД Украины, тут же назвал эти слова «империалистической пропагандой». Его реакцию привело издание The Hill. По его утверждению, украинцам очень обидно слышать от папы Римского «великодержавные русские идеи».