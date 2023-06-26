Украинские пограничники разоблачили схему торговли детьми

По данным украинской погранслужбы, на КПП «Малые Селменцы» представители правоохранительных органов задержали мужчину, сопровождавшего женщину с ребенком. Выяснилось, что женщина должна была продать своего годовалого сына в Словакии, за что обещали заплатить 25 тысяч долларов.

По данным ведомства, мужчина из Закарпатской области искал женщин, с материальными трудностями и агитировал их продать детей. Мать пересекала границу и оставляла своего ребенка подельникам мужчины. В результате такой сделки женщина получала пять тысяч долларов, а оставшиеся 20 тысяч получал сам мужчина. Теперь ему грозит от 8 до 15 лет заключения.