Российские войска продолжают наступление на находящуюся пока что под контролем ВСУ Авдеевку в Донецкой народной республике. ВС РФ успешно окружают город, перерезая оставшимся в практически окруженном населенном пункте все логистические маршруты для врага.

По информации российских военкоров, к настоящему времени от украинских боевиков зачищено уже до 90% промзоны Авдеевки.

Украинские СМИ также не питают уже надежд, что ВСУ в Авдеевке продолжат успешно противостоять российским военным. Как сообщил украинских журналист Олесь Кромпляс, город может пасть уже максимум через две недели.

«Максимум две недели и город падет. Второй линии обороны там нет», - написал Кромпляс в соцсетях.

Украинские подписчики мгновенно забросали Кромпляса гневными сообщениями, что он, мол, только раздувают панику. На что последний посоветовал украинцам не питать иллюзий и быть готовыми к потере Авдеевки.

Ранее сообщалось, что российские бойцы освободили села Петровское и Степовое на Авдеевском направлении.