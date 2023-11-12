Российские бойцы освободили села Петровское и Степовое на Авдеевском направлении
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ВС РФ продолжают успешное окружение Авдеевки в ДНР, которая пока находится под контролем украинских боевиков.
Как сообщают военкоры с передовой, армия РФ в субботу, 11 ноября, вошла в село Степовое к северо-западу от Авдеевки, а также в населенный пункт Петровское.
Отмечается, что указанные населенные пункты являются ключевыми в контроле над дорогой и снабжением гарнизона украинских войск в Бердычах и Орловке вблизи Авдеевки.