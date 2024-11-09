Украинские СМИ сообщили о серии непреекращающихся мощных взрывов в Одессе

Сильный взрыв произошел в Одессе сразу после полуночи субботы, 9 ноября, пишет со ссылкой на местных жителей украинское издание «Страна.ua».

Сообщается, что все происходит на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. На момент написания материала в городе прогремела еще одна серия мощных взрывов.

«Сильные взрывы в Одессе», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Согласно предоставленным украинским Минцифры данным онлайн-карты, воздушная тревога ревет как в самой Одессе, так и в Одесской и еще семи украинских областях.

Кроме того, только что стало известно о серии взрывов в Днепропетровске. Так, по предварительной информации, происходит атака беспилотниками «Герань-2».

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.