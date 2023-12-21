Украинские СМИ сообщили о сильном взрыве в пригороде Николаева
Фото: [соцсети]
В пригороде города Николаев прогремел сильный взрыв, пишет украинские издание «Зеркало недели».
Как информирует онлайн-карта украинского Минцифры, с 02.00 по мск в Николаевской области ревут сирены воздушной тревоги. О каких-то повреждениях инфраструктурных объектов в Николаеве не сообщается.
«В пригороде Николаева раздался взрыв», - говорится в сообщении издания.
Ранее сообщалось о серии взрывов в Хмельницкой и Черкасской областях. В Киевской области бомбежка в районе Белой Церкви. В Миргородском районе Полтавской области зенитная ракета ВСУ по ошибке угодила в жилой дом.