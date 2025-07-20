Украинские спецслужбы начали поиски народного артиста России Николая Баскова
СБУ объявила в розыск народного артиста России Николая Баскова
Фото: [УНИАН]
Служба безопасности Украины (СБУ) уже три года кряду разыскивает известного российского артиста Николая Баскова. Об этом стало известно из сообщения ТАСС, которое ссылается на информацию из базы данных СБУ.
По информации агентства, народный артист России Николай Басков находится под подозрением в нарушении территориальной целостности Украины. Суд заочно принял решение о его аресте. В марте 2022 года он был объявлен в розыск.
Ранее исполнитель выразил недовольство тем, что из-за ограничительных мер он не может свободно путешествовать по миру. Он отметил, что в настоящее время ему доступны только некоторые направления, такие как Турция, Африка, Дубай в ОАЭ и Мальдивские острова.
Напомним, Украина также объявила в розыск высокопоставленных российских чиновников, среди которых глава Центробанка Эльвира Набиуллина.