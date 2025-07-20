Украинские спецслужбы начали поиски народного артиста России Николая Баскова

Служба безопасности Украины (СБУ) уже три года кряду разыскивает известного российского артиста Николая Баскова. Об этом стало известно из сообщения ТАСС , которое ссылается на информацию из базы данных СБУ.

По информации агентства, народный артист России Николай Басков находится под подозрением в нарушении территориальной целостности Украины. Суд заочно принял решение о его аресте. В марте 2022 года он был объявлен в розыск.

Ранее исполнитель выразил недовольство тем, что из-за ограничительных мер он не может свободно путешествовать по миру. Он отметил, что в настоящее время ему доступны только некоторые направления, такие как Турция, Африка, Дубай в ОАЭ и Мальдивские острова.

Напомним, Украина также объявила в розыск высокопоставленных российских чиновников, среди которых глава Центробанка Эльвира Набиуллина.