Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Херсоне, находящемся под контролем киевской администрации, украинские власти закрыли две больницы из трех.

По данным Сальдо, «освободившиеся» эскулапы перенаправлены в военкоматы для медицинского освидетельствования призывников.

«Отлов людей и их отправка на смерть поставлены на промышленную основу, работа кипит, не переставая», – написал херсонский губернатор в соцсетях.

Он отметил, что лечение людей не входит в число приоритетов киевского режима.