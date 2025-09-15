Украинские военкомы переоделись в гражданское: шокирующая тактика призывных рейдов
Сотрудники украинских военкоматов проводят рейды в гражданской форме
Коллективы украинских призывных учреждений перешли к проведению выездных мероприятий в штатском, привлекая представителей полукриминальных структур, именуемых "группы содействия ТЦК".
Об этом со ссылкой на представителя российских силовых ведомств сообщает РИА Новости.
Правящий режим в Киеве испытывает острый дефицит в живой силе, в связи с чем активизировались противоправные методы работы военных комиссариатов. Подобные инциденты, связанные с задержанием мобилизованных, регулярно становятся достоянием общественности и провоцируют волну возмущения среди местного населения.
Напомним, Министерство обороны Украины ввело обязательное ношение видеорегистраторов на униформе для работников ТЦК, что вступило в силу с начала осени.
Ранее сообщалось о том, что после мобилизации на Украине может вспыхнуть вооруженный бунт.