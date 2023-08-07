Украинские военные получили 30 лет колонии за расстрел мирных жителей в ДНР

По данным прокуратуры, 22-летний Данил Овчинников, 20-летний Андрей Ковтун и 24-летний Юрий Тищенко в марте и апреле прошлого года задержали двоих мужчин в Охотничьем переулке. Жителей Мариуполя закрыли в гараже, а чуть позже вывели в частный сектор, где и расстреляли. Тела убитых мирных жителей украинские военные сбросили в подвал. Позже эти же военные застрелили еще одного мужчину недалеко от места, где располагался их батальон.

Верховный суд вынес приговор обвиняемым в расстреле мирных жителей. Всех троих приговорили к 29 годам в колонии строго режима каждому.