Украинские войска обстреляли жилые районы Донецка кассетными снарядами
Фото: [©Сергей Батурин/РИА Новости]
ВСУ выпустили несколько кассетных снарядов по жилым районам Донецка. Подробности рассказало РИА Новости.
В 18.20 со стороны мест дислокации украинских военных по нескольким районам Донецка было выпущено три кассетных снаряда «натовского» калибра. Под обстрел попали Галицыновка, Куйбышевский и Киевский районы.
Накануне, в период с 16.20 до 18.05, ВСУ атаковали Куйбышевский, Киевский и Петровский районы, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив по ним около пятнадцати снарядов. В этот же период подверглась обстрелу и Горловка, куда произошло восемь «прилетов».