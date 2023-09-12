Украинские войска обстреляли жилые районы Донецка кассетными снарядами

В 18.20 со стороны мест дислокации украинских военных по нескольким районам Донецка было выпущено три кассетных снаряда «натовского» калибра. Под обстрел попали Галицыновка, Куйбышевский и Киевский районы.

Накануне, в период с 16.20 до 18.05, ВСУ атаковали Куйбышевский, Киевский и Петровский районы, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив по ним около пятнадцати снарядов. В этот же период подверглась обстрелу и Горловка, куда произошло восемь «прилетов».