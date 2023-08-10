Украинские войска повредили школу в ДНР при обстреле

В Донецкой республике в результате обстрела войсками Украины оказалось повреждено здание школы. Об этом сообщило РИА Новости .

Мэр города Ясиноватая сообщил, что во время обстрела не пострадали люди, но выяснилось, что повреждения получила расположенная здесь школа No5. Также повреждения получили дома в находящемся рядом частном секторе. Местами в городе произошли пожары.

Обстрел произошел в четверг вечером. Украинские войска выпустили по городу 12 снарядов «натовского» калибра, также были задействованы реактивные системы залпового огня. Примечательно, что в городе расположена крупнейшая железнодорожная станция.