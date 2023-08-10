Украинские войска повредили школу в ДНР при обстреле
Фото: [©Сергей Аверин/РИА Новости]
В Донецкой республике в результате обстрела войсками Украины оказалось повреждено здание школы. Об этом сообщило РИА Новости.
Мэр города Ясиноватая сообщил, что во время обстрела не пострадали люди, но выяснилось, что повреждения получила расположенная здесь школа No5. Также повреждения получили дома в находящемся рядом частном секторе. Местами в городе произошли пожары.
Обстрел произошел в четверг вечером. Украинские войска выпустили по городу 12 снарядов «натовского» калибра, также были задействованы реактивные системы залпового огня. Примечательно, что в городе расположена крупнейшая железнодорожная станция.