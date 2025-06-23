Жительница Украины спасла мужчину от мобилизации с помощью банки солений

Жительнице Украине удалось отбить молодого человека от сотрудников ТЦК, пытавшихся его насильно мобилизовать. В этом ей помогла банка солений.

Видео в своем телеграм-канале опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

На кадрах видно, как несколько военкомов пытались силой посадить мужчину в микроавтобус. В этот момент с верхнего этажа прямо на сотрудников ТЦК упала банка солений. Предполагают, что ее сбросила родственница или соседка молодого человека.

Он попытался вырваться от военкомов, которые хотели его избить. В результате ему это удалось, он убежал в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось о том, что настоятеля монастыря УПЦ насильно мобилизовали на Украине.