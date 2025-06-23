Жительница Украины спасла мужчину от мобилизации с помощью банки солений
Украинка метнула в военкомов банку солений, чтобы спасти мужчину от мобилизации
Фото: [pxhere.com]
Жительнице Украине удалось отбить молодого человека от сотрудников ТЦК, пытавшихся его насильно мобилизовать. В этом ей помогла банка солений.
Видео в своем телеграм-канале опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
На кадрах видно, как несколько военкомов пытались силой посадить мужчину в микроавтобус. В этот момент с верхнего этажа прямо на сотрудников ТЦК упала банка солений. Предполагают, что ее сбросила родственница или соседка молодого человека.
Он попытался вырваться от военкомов, которые хотели его избить. В результате ему это удалось, он убежал в неизвестном направлении.
Ранее сообщалось о том, что настоятеля монастыря УПЦ насильно мобилизовали на Украине.